Курс валют на 31 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 31 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 2 копійки та становить 41,02 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,02 (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,41 (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,36 (+1 коп.)
Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими.
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