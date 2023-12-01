Курс валют на 4 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 грудня. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США зріс на 11 копійок і становить 36,46 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,46 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,65 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,12 (-1 коп.)

Раніше економіст спрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні. Передовсім це залежатиме від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.

Читайте також: