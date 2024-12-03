Курс валют на 4 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 5 копійок і становить 41,69 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,69 (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,82 (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,19 (+1 коп.)
Раніше ми писали про те, що у короткостроковій перспективі курс долара в Україні буде залишатися відносно стабільним. Втім, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.
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