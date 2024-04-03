Курс валют на 4 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 квітня. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 13 копійок і становить 39,19 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,19 (-13 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,26 (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,83 (+/-0 коп.)

Раніше йшлося про те, що курс долара в Україні уперто йде вгору і, навіть коли знижується, то однаково залишається вищим, ніж був раніше. Побито ще один невеселий рекорд – офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.

Чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше – євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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