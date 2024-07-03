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Курс валют на 4 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 4 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 1 копійку і становить 40,75 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,75 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,84 (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,19 (+10 коп.)

Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими. 

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