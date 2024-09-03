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Курс валют на 4 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 4 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 17 копійок і становить 41,26 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,26 (+17 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,54 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,64 (+1 коп.)

Раніше ми писали про те, що долар продовжує лоскотати нерви українців: після його здорожчання в липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватися в ціні.

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