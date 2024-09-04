Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 5 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на копійку і становить 41,27 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,27 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,60 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,65 (+1 коп.)

Раніше ми писали про те, що долар не поспішає дорожчати, і останній тиждень літа не став винятком. Курс американської валюти знову пішов донизу, і ще більше наблизився до 41 гривні за долар. Але настала осінь, час, коли тренд курсу долара зазвичай висхідний.

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