Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 5 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на копійку і становить 41,27 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,60 (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,65 (+1 коп.)
Раніше ми писали про те, що долар не поспішає дорожчати, і останній тиждень літа не став винятком. Курс американської валюти знову пішов донизу, і ще більше наблизився до 41 гривні за долар. Але настала осінь, час, коли тренд курсу долара зазвичай висхідний.
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