Курс валют на 6 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 листопада. Вартість долара становить 36,17 гривні, що на 9 копійок менше, ніж напередодні. Натомість євро та злотий здорожчали на 5 і 1 копійок відповідно.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,17 грн (-9 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,72 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,70 грн (+1 коп.).

Нагадаємо, аналітики компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо валютного курсу – йдеться про 37 грн/дол. до кінця 2023 року. Річ у тім, що відновлення експорту товарів через порти України у Чорному морі може стати важливим драйвером економічного зростання. Водночас продовження війни означатиме, що економіка України не отримає поштовху від часткового повернення біженців та поліпшення економічних настроїв.

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