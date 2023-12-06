Курс валют на 7 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 грудня. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США зріс на 3 копійки й становить 36,69 гривні, натомість євро та злотий – втратили у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,69 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,54 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,11 (-5 коп.)

Раніше економіст спрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні. Передовсім це залежатиме від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.

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