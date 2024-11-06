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Курс валют на 7 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

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Курс валют на 7 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 листопада. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 2 копійки і становить 41,45 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,45 (+4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,15 (-82 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,19 (-16 коп.)

Раніше ми писали про те, що на валютному ринку в листопаді збережеться відносно спокійна ситуація. Валютні інтервенції НБУ унеможливлять ажіотаж чи паніку. Але поточні коридори допустимих коливань курсу валют трохи змістяться вгору. Курс долара може максимально наблизитися до позначки у 42 грн.

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