Курс валют на 7 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 7 лютого. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 7 копійок і становить 37,62 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,62 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,39 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,28 (-3 коп.)

Як зазначалося раніше, після нетривалого зростання курс долара знову пішов донизу: за минулий тиждень американська валюта подешевшала на 18 копійок. Такі собі "американські гірки", хоча й не дуже круті, але помітні.

Чому курс долара знову почав знижуватись, чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Читайте також: