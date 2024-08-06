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Курс валют на 7 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 7 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 7 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 16 копійок та становить 41,03 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,03 (-16 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,79 (-35 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,39 (-8 коп.)

Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими. 

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