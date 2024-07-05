Курс валют на 8 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар не змінився у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США не змінилася і становить 40,54 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,54 (+/-0 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,88 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,24 (+5 коп.)

Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими.

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