Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 8 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 8 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 листопада. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,35 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,35 (-10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,56 (-59 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,30 (+11 коп.)

Раніше ми писали про те, що на валютному ринку в листопаді збережеться відносно спокійна ситуація. Валютні інтервенції НБУ унеможливлять ажіотаж чи паніку. Але поточні коридори допустимих коливань курсу валют трохи змістяться вгору. Курс долара може максимально наблизитися до позначки у 42 грн.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація