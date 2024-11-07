Курс валют на 8 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 листопада. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,35 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,35 (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,56 (-59 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,30 (+11 коп.)
Раніше ми писали про те, що на валютному ринку в листопаді збережеться відносно спокійна ситуація. Валютні інтервенції НБУ унеможливлять ажіотаж чи паніку. Але поточні коридори допустимих коливань курсу валют трохи змістяться вгору. Курс долара може максимально наблизитися до позначки у 42 грн.
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