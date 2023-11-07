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Курс валют на 8 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 8 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: ТСН.ua

Американський долар знову здешевшав.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 листопада. Вартість долара становить 36,03 гривні, що на 1 копійку менше, ніж напередодні. Втратили у ціни також євро і злотий - 24 та 4 копійки відповідно.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,03 грн (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 38,48 грн (-24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,62 грн (-4 коп.).

Нагадаємо, банкірка спрогнозувала, яким буде курс долара в середині листопада.

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Дата публікації
Перегляди
597
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