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Курс валют на 8 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 8 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 8 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 5 копійок та становить 40,98 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,98 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,76 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,37 (-2 коп.)

Раніше ми писали про те, що долар продовжує лоскотати нерви українцям: після здорожчання його у липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватись у ціні. 

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