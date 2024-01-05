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Курс валют на 8 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 8 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 січня. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 3 копійки та становить 38,07 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,07 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,57 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,54 (-4 коп.)

Як зазначалося раніше, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Так, плавне подорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. "Планку" в 40 гривень взято не було, але 39 грн за долар – так. Якщо гривня у січні  2024 року дешевшатиме ідентичними темпами, як наприкінці грудня, то курс долара по 40+ стане реальністю вже найближчими днями.

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Дата публікації
Перегляди
154
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