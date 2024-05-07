Курс валют на 8 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 6 копійок і становить 39,29 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,29 (-6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,30 (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,81 (+/-0 коп.)
Раніше йшлося про те, що протягом цього тижня (6-10) травня курс долара в Україні коливатиметься в діапазоні 39,60-40,30 гривень за долар.
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