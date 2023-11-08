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Курс валют на 9 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Курс валют на 9 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 9 листопада / Фото: pixabay.com

НБУ мінімально змінив курс гривні щодо долара.

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 9 листопада на рівні 36 гривень 4,07 копійки за долар. Це менш як на копійку більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 3,71 копійки за долар. Євро коштує 38,45, а злотий - 8,61.

Про це свідчить курс на офіційному сайті НБУ.

Зазначимо, що 3 жовтня курс долара в Україні продвинувся вперше з 21 липня 2022 року.

14 місяців офіційний курс тримався рівня 36 гривень 57 копійок за долар.

Водночас, за словами голови Національного банку України, гривня не здійснила "політ у космос".

"А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася", – написав Пишний.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,0407 грн

Курс євро

  • 1 євро – 38,4518 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,6108 грн

Нагадаємо, банкірка спрогнозувала, яким буде курс долара в середині листопада.

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Дата публікації
Перегляди
396
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