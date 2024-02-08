Курс валют на 9 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 9 лютого. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 2 копійки і становить 37,57 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,57 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,41 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,31 (-0 коп.)

Як зазначалося раніше, після нетривалого зростання курс долара знову пішов донизу: за минулий тиждень американська валюта подешевшала на 18 копійок. Такі собі "американські гірки", хоча й не дуже круті, але помітні.

Чому курс долара знову почав знижуватись, чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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