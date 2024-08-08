Курс валют на 9 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 9 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 1 копійку та становить 40,99 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,99 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,80 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 (+/-0 коп.)

Раніше ми писали про те, що долар продовжує лоскотати нерви українцям: після здорожчання його у липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватись у ціні.

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