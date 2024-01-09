Курс валют на 9 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 січня. Вартість долара – 38,19 - це на 12 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом додав 22 коп., а злотий - 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,19 грн (+12 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,79 грн (+22 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,61 грн (+7 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,40 - 39,00 грн
- "Ощадбанк" – 38,50 - 39,10 грн
- "ПУМБ" – 38,30 – 39,00 грн
- "Укрсиббанк" - 38,20 – 39,00 грн
- "Укрексімбанк" - 38,30 – 39,00 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн
- "Ощадбанк" – 42,10 - 42,95 грн
- "ПУМБ" – 41,90 - 42,70 грн
- "Укрсиббанк" - 41,80 - 42,90 грн
- "Укрексімбанк" - 41,15 - 42,95 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,40 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,10 - 9,80 грн
- "Укрексімбанк" - 9,45 - 9,80 грн
- "ПУМБ" - 9,40 - 9,90 грн
Як повідомлялося, голова Нацбанку Андрій Пишний дав обіцянку щодо курсу гривні на 2024 рік. У Нацбанку традиційно заспокоїли хвилювання українців через коливання курсу американської валюти.