Курс валют на 9 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 січня. Вартість долара – 38,19 - це на 12 коп. більше за курс попереднього дня. Євро тим часом додав 22 коп., а злотий - 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,19 грн (+12 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,79 грн (+22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,61 грн (+7 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,40 - 39,00 грн

"Ощадбанк" – 38,50 - 39,10 грн

"ПУМБ" – 38,30 – 39,00 грн

"Укрсиббанк" - 38,20 – 39,00 грн

"Укрексімбанк" - 38,30 – 39,00 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн

"Ощадбанк" – 42,10 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 41,90 - 42,70 грн

"Укрсиббанк" - 41,80 - 42,90 грн

"Укрексімбанк" - 41,15 - 42,95 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,40 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,10 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" - 9,45 - 9,80 грн

"ПУМБ" - 9,40 - 9,90 грн

Як повідомлялося, голова Нацбанку Андрій Пишний дав обіцянку щодо курсу гривні на 2024 рік. У Нацбанку традиційно заспокоїли хвилювання українців через коливання курсу американської валюти.

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