Курс валют на 9 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 9 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 9 копійок і становить 39,38 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,38 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,31 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 (+1 коп.)

Раніше йшлося про те, що протягом цього тижня (6-10 травня) курс долара в Україні коливатиметься в діапазоні 39,60-40,30 гривень за долар.

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