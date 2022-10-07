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Курс валют в обмінниках на 7 жовтня: скільки коштують долар та євро

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Курс валют в обмінниках на 7 жовтня: скільки коштують долар та євро

Фото: Associated Press

Курс валют в обмінниках не зазнав суттєвих змін у порівнянні з попереднім днем.

Курс гривні до долара в обмінниках 7 жовтня майже не змінив своїх позицій і купити його можна в середньому за 40,8 грн за дол.

Про це свідчать дані сайту Мінфін.

Водночас курс євро щодо гривні складає 39,1 грн за дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41 грн за дол.

Щодо продажу європейської валюти, то курс становить 39,55 грн за євро.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що в держбюджеті на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.

Зазначимо, що дердбюджет-2023 вже затвердила Верховна Рада – поки лише в першому читанні.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
322
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