Курс валют в обмінниках на 7 жовтня: скільки коштують долар та євро

Курс валют в обмінниках не зазнав суттєвих змін у порівнянні з попереднім днем.
Курс гривні до долара в обмінниках 7 жовтня майже не змінив своїх позицій і купити його можна в середньому за 40,8 грн за дол.
Про це свідчать дані сайту Мінфін.
Водночас курс євро щодо гривні складає 39,1 грн за дол.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41 грн за дол.
Щодо продажу європейської валюти, то курс становить 39,55 грн за євро.
Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що в держбюджеті на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.
Зазначимо, що дердбюджет-2023 вже затвердила Верховна Рада – поки лише в першому читанні.
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