Курсант і експрикордонник п'яними пішли гуляти до лісу та опинилися з турками у Польщі

Курсант і експрикордонник п'яними пішли гуляти до лісу та опинилися з турками у Польщі

Хлопці розповіли, що цілу ніч пиячили, а тому нічого не пам'ятають.

Курсант Національної академії сухопутних військ разом з товаришем — експрикордонником — п’яними пішли гуляти в ліс і потрапили до Польщі.

Про це інформує Zaxid.net.

Інцидент трапився вранці на Різдво, 7 січня, біля села Лопушанка Самбірського району на Львівщині. Українським прикордонникам стало відомо, що п'ятеро людей незаконно перейшли кордон з Польщею. Трьох з них затримали польські правоохоронці. Нелегалами виявилися громадяни Туреччини.

Ще двоє хлопців кинулися навтьоки назад до України. Прикордонники з собаками вирушили на пошуки і затримали порушників на околиці села Лопушанка. Документів з собою втікачі не мали.

Один з них був одягнений у військову форму і берци: виявилось, що це колишній прикордонник, якого торік впіймали нетверезим під час несення служби. А другого ідентифікували як курсанта 3 курсу Львівської Національної академії сухопутних військ.

Хлопці розповіли, що цілу ніч пиячили, а надранок вирішили прогулятись лісом. Курсант зазначив, що був дуже п'яний, тому не пам'ятає, де саме вони гуляли та чи переходили кордон. Він пам'ятає лише, як їх затримали прикордонники в селі Лопушанка. Експрикордонник теж сказав, що не пам’ятає нічого.

Турківський районний суд оштрафував порушників на 8500 грн. Такий же штраф заплатять і громадяни Туреччини.

У пресслужбі Львівського прикордонного загону у коментарі виданню уточнили, що слідство ще має встановити, чи були двоє українців організаторами незаконного переправлення турків до Польщі.

Офіційно пресслужба ДПСУ про інцидент не повідомляла.

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники затримали трьох негелалів, які йшли до Румунії.

Читайте також: