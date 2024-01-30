Курсантка правоохоронного вишу видавала себе за бійця ЗСУ та виманювала гроші на сайтах знайомств

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру курсантці одного з правоохоронних вишів Дніпра. Дівчина видавала себе за військовослужбовця і "видурила" понад 800 000 тисяч гривень на сайті знайомств.

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній із соцмереж. Вона писала романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця.

"Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном. Для того, щоб голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що в дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє", - розповіли в ДБР.

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Згодом нібито боєць ЗСУ написав, що потрапив до армії та перебуває в зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вдасться. Утім, пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю. Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама підозрювана.

"В один з моментів "боєць" повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл та отримав серйозне бойове поранення і почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичала у знайомих і родичів понад 800 тис. грн і все відправила на рахунок шахрайки", - додали там.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо ексвисокопосадовців Міноборони, які закупали неякісну амуніцію для військових, чим завдали багатомільйонних збитків державі та поставили під загрозу життя наших воїнів.

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