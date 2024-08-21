Курська ганьба триває: аналітики заявили про нові досягнення ЗСУ, а Путін не полишає надій відбитися

Українські військові дали такого жару під одним із сіл, що самі пропагандисти завили про повний розгром однієї з російських бригад, а аналітики заявили про нові досягнення ЗСУ. Путін не полишає надій відбитися, і назвав дату, до якої армія РФ має вибити ЗСУ, а Сирський вийшов у прямий ефір і розповів усі гарячі деталі про бої.

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Розгром російської бригади

Українські військові продовжують просуватися на Курщині. Результатами шоковані навіть на Заході і намагаються дізнатися, що запланувала Україна. Але про це згодом. Наші військові так дають прикурити рашистам, що навіть пропагандисти вже не можуть цього приховати і на вечір 20 серпня заявили про повний розгром морпіхів десь у Курській області.

Станом на вечір 20 серпня стало відомо, що ЗСУ контролюють вже 93 населених пункти на Курщині. Вийшов на прямий зв’язок і головнокомандувач Олександр Сирський та доповів про стан справ РФ.

Путін назвав дату "витіснення" ЗСУ

Також 20 серпня виліз з бункера Путін та знову взявся робити гучні заяви. Вже мовчить, що ЗСУ нібито немає на Курщині, натомість вождь Кремля назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курської області. Про це повідомляє "РБК-Україна" посилаючись на співрозмовника у військово-політичному керівництві. Отож, ця дата – 1 жовтня. Проте їхнє завдання – зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився – скоріше, тільки посилився. Фактично росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. Це, своєю чергою, свідчить про те, що противник, по-перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль "вільних" сил і резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і Торецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над власними землями, про це виданню розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"Зараз ворог висмикує війська прямо з переднього краю. Зокрема з Запорізької області забрали дві бригади, з Херсонського напрямку забрали із резерву два десанто-штурмові батальйони. В Курській області опинилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку,155-та бригада морської піхоти, яка воювала під Вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 2024 року".

Тим часом в США заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі її операції в Курській області Росії, це озвучив спікер Пентагону Пет Райдер.

"Послухайте, ми й далі обговорюємо з українцями їхні цілі… Ви чули, як президент Зеленський сказав, що йдеться про створення буферної зони, тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі".

Що відбувається на Курщині

Райдер зазначив, що ЗСУ продемонстрували креативність і бойову майстерність під час операції в Курській області та «явно змусили росіян попрацювати над відповіддю". І з цим не посперечаєшся. Та от є ще одне але для путіна, поки він називає дату "витіснення ЗСУ", експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що на Курщині навпаки починається битва за наступне велике російське селище, яке має насправді важливе значення для путіна. І у той час як Кремль стверджує, що український наступ зупинено, з'являється дедалі більше доказів, які розносять вщент кремлівську брехню. Експерт зазначає, що вранці 20 серпня телеграм-канал російського угруповання "Північ" опублікував відео, на якому підрозділи ЗСУ діють за 300 метрів від в'їзду до селища Кореневе, а це 19 км від кордону. На записі чотири українські автомобілі опиняються під обстрілом, два з них пошкоджені або знищені. Ці кадри підтверджують, що розпочалися бої за Кореневе, до якого ЗСУ підбиралися кілька днів. Втрата цього селища міського типу для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою за втрату Суджі, вважає Юліан Рьопке:

"На відміну від Суджі, він не міг би послатися на раптовість нападу та непідготовлену оборону. Через два тижні боїв у Курській області російська армія тут приведена в бойову готовність і перекинула в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б найстрашнішим покаранням для російського військового керівництва".

Росіяни можуть потрапити у котел!

Крім цього, Рьопке заявив, що близько трьох тисяч російських військових ризикують опинитися в котлі Курської області, який почав формуватися після того, як ЗСУ знищили всі три мости на півночі Глушківського району Курської області. Про це він розповів у програмі "Котрікадзе закордонних справ" на Дощі. На думку Рьопке, російське угруповання військ у Глушківському районі опинилося у складному становищі, адже з півночі вони були відрізані від решти Росії річкою Сейм. При цьому українські війська поступово просуваються в їхній бік зі сходу. Крім того, ЗСУ чинять тиск на селище Тьоткіне з південної сторони.

Щоб уникнути оточення, російські війська почали перебиратися з правого берега Сейму на лівий за допомогою понтонних переправ. Однак, судячи з супутникових знімків, ЗСУ швидко знищують і їх.

"Звичайно, у разі чого, росіяни зможуть переправитися з Глушківського району вплавь чи човнами. Те, що відбувається, не означає, що всі ці солдати в результаті виявляться в полоні, а угруповання буде розгромлене"

ЗСУ просуваються

Але ЗСУ просуваються і на інших напрямках. На північний схід від Суджі після завзятих боїв українські війська взяли під контроль село Мартинівка. Воно розташоване на трасі Р200, яка веде прямісінько до Курська. Мартинівку обороняли чеченські підрозділи, село було важливим як вихідний пункт для потенційного контрнаступу на Суджу. Нині ця небезпека для ЗСУ стрімко зменшується. Про те, що українські війська просуваються, говорять і в Інституті вивчення війни. Там також 20 серпня заявили, що у ЗСУ є просування і на додачу вони знищили щонайменше один понтонний міст через річку Сейм. На опублікованих 20 серпня геолокаційних кадрах видно, як приблизно за 3 км на північ від Глушкового українські дрони завдають ударів по російській техніці, що перевозить понтони на базу біля Сейму. Супутникові ж знімки вказують на те, що 19 серпня українські війська знищили щонайменше один понтонний міст через Сейм. Хоча ще 17 серпня він був цілий. Але 21 серпня у форбс заявили, що ЗСУ вже знищили три важливі мости, аби заблокувати територію в Курській області. Й навіть показали відео.

Курськ ізолюють

Зазначається, що після початку операції на території РФ українська армія та авіація почали націлюватися на мости через Сейм. Наразі вони знищили три з них: у місті Глушково, у селах Званному і Карижі. Сталося це протягом 16-19 серпня. Автори матеріалу наголошують, ймовірно, ЗСУ намагаються ізолювати частину Курська – на захід від зони вторгнення площею 300 квадратних миль, яка частково обмежена Сеймом. У Forbes пишуть, що удари по мостових переходах через річку Сейм і просування передових підрозділів ЗСУ до західного берега річки свідчать про те, що метою українських військ є взяття під контроль південної частини Курської області.

"Неясно, скільки ще мостів – постійних чи тимчасових – українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу. Але, ймовірно, вони домоглися великого прогресу"

Які ще населені пункти перейшли під контроль ЗСУ

Водночас згідно з заявами деяких російських військових блогерів, українські сили захопили ще й селище Вишнівка на південний захід від Кореневого та за 14 км від міжнародного кордону. Це узгоджується з заявою російського Міноборони 19 серпня, яке мовчазно визнало просування ЗСУ біля Вишнівки. Також викладені 19 серпня геолокаційні кадри свідчать, що Сили оборони України просунулися на захід уздовж траси 38К-030 у східній частині Кореневого, а також полями на північний схід від цього населеного пункту. І до того ж навіть військові блогери РФ повідомляли 20 серпня, що українські війська продовжують механізовані атаки на околиці Кореневого. Вказувалося також, що російські війська завдають артилерійських і повітряних ударів для стримування просування ЗСУ. Водночас геолокаційні кадри за 20 серпня демонструють, що українські сили також просунулися у лісистій місцевості на північ від Руського-Порічного, що на північний схід від Суджі і за 20 км від міжнародного кордону. Це підтверджується і з мапами від російських військових блогерів. На них зображено просування українських військ уздовж усієї території, прилеглої до населених пунктів, що входять до складу району Руського-Порічного. Як заявив 20 серпня відомий військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, українські війська також просунулися до західної околиці Руської Конопельки на схід від Суджі.

А ще на геолокаційних кадрах за 20 серпня видно, як українські сили буксирують захоплений російський танк Т-90М уздовж дороги Снагость-Любимівка на південний схід від Кореневого та за 8 км від міжнародного кордону. Це свідчить про те, що українські бійці продовжують діяти в межах заявленої максималістської межі свого просування на Курщині. А цей танк, до речі, один із найновітніших в ерефії.

А раніше у мережі з'явилися відео, де ЗСУ захопили щонайменше 2 танки типу Т-80БВМ на Курщині. І це ми мовчимо про поповнення обмінного фонду. А він, як ви розумієте, багатий.

Нагадаємо, через два тижні після раптового початку Курської операції, російські війська оговталися від початкового шоку і намагаються використати розширення фронту у своїх інтересах.

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