Курська операція буде марною: у Bloomberg назвали умову, яка знівелює досягнення ЗСУ

Зволікання партнерів України щодо дозволу завдавати ударів західними ракетами по військових об'єктах РФ у глибокому тилу, може нівелювати здобутки операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє аналітик видання Bloomberg Марк Чемпіон.

У своїх висновках він послався на нещодавню заяву українського президента Володимира Зеленського, що Курська операція була б непотрібною, аби союзники скасували обмеження на використання ракет великої дальності для ударів по основних джерелах вогневої потужності Росії далеко за межами фронту.

На думку експерта, оцінка "Курського гамбіту" Зеленського цілком справедливо зосереджує увагу на тому, чи зможе цей крок примусити диктатора-президента РФ Володимира Путіна відвести війська з фронту на сході України. В разі успіху, операція ослабить тиск на лінію фронту, яка вже поступово прогинається не на користь ЗСУ, переконаний Марк Чемпіон.

"Наразі це не дало результату. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, збираючи різнорідні сили з інших регіонів для стримування українського наступу на Курськ. Однак, можливо, фокусування на цьому є помилковим", - наголошує аналітик.

Якщо наступ на Курськ зможе, як сподівається Зеленський, мобілізувати підтримку союзників, збільшити постачання озброєння та переконати Захід у необхідності зняття обмежень на ракети великої дальності, це може дати набагато відчутніші результати, переконаний аналітик.

"Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ та нейтралізувати ключові переваги Росії. До того ж, Києву можу дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Такий оптимістичний сценарій принесе не лише тактичні, а й стратегічні вигоди, що здатні в цілому вплинути на перебіг війни", - вважає Чемпіон.

Якщо операція в Курській області не підштовхне Захід до скасування ударів зброєю великої дальності по об'єктах РФ у тилу, то, за словами Чемпіона, потенційні стратегічні вигоди можуть бути втрачені.

Нагадаємо, аналітики ISW у новому звіті повідомили, що ЗСУ просуваються далі в Курській області. Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки, що за 33 км від міжнародного кордону.

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