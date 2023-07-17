"Курять у невстановлених місцях": у МВС прокоментували вибухи на Кримському мосту

У відомстві іроночно висловилися про подію.
Українська сторона не підтвердила причетність до вибухів на Кримському мосту, що сталися вніч проти 17 липня.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук коротко висловився про інцидент.
"У Криму наразі - літо, курортний сезон. Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає. Його (міст - ред.) просто могли модернізувати до рівня розвідного, наприклад. Або попереджали неодноразово, що там деж м'які ґрунти, будувати такі споруди там не можна, вони не витримають. Причин може бути багато", - сказав він.
Нагадаємо:
"Голова" Криму Сергій Аксьонов повідомив про "надзвичайну подію" на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено.
Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно. У відомстві заявили, що конструкції прольотів мосту – на своїх опорах, інформація про їх пошкодження не відповідає дійсності.
У кримських пабліках уночі були повідомлення про щонайменше два схожих на вибухи звуки.
Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков підтвердив, що в результаті "надзвичайної ситуації" на Кримському мосту загинула подружня пара, родом з регіону, а їхня неповнолітня дитина госпіталізована.
Як повідомляли раніше, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що ракети Tomahawk і ATACMS можуть знищити Кримський міст.
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