Курйозний випадок на НМТ: порушник взяв шпаргалку з таблицею множення

На НМТ в одного з учасників виявили шпаргалку з таблицею множення. Цей випадок викликав неабияке здивування серед організаторів і змусив замислитися про рівень базових знань сучасних абітурієнтів.

Порушник НМТ здивував своєю шпаргалкою

Порушник НМТ здивував своєю шпаргалкою / © Getty Images

Під час Національного мультипредметного тесту (НМТ) стався випадок: в одного з учасників знайшли шпаргалку з таблицею множення.

Про це розповіла Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) у телемарафоні.

«Тут дійсно варто замислитися про те, що є основою навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів», — сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

Рівень складності НМТ та важливість базових знань

Раніше Тетяна Вакуленко вже спростовувала поширені в соціальних мережах чутки щодо надмірної складності та «відірваності від реальності» тестів НМТ, зокрема з математики. Вона наголосила, що для подолання мінімального прохідного балу з математики достатньо знань на рівні 7-го класу.

«Якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно що, потрібно дещо почекати з вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб комфортно себе почувати у закладах вищої освіти», — заявила директорка УЦОЯО.

Формат НМТ-2025 та графік проведення

У 2025 році НМТ передбачає тестування з трьох обов’язкових предметів: української мови, математики, історії України, а також одного предмета за вибором («іноземна мова», «біологія», «географія», «фізика», «хімія», «українська література»). Звертається увага, що тест з історії України охоплюватиме матеріал від найдавніших часів до сьогодення.

Основні сесії НМТ вже відбулися з 14 травня по 25 червня, а додаткові сесії заплановано на 14-25 липня.

УЦОЯО також неодноразово спростовував неправдиву інформацію, що поширювалася в соціальних мережах, щодо змісту НМТ з історії України, складності НМТ з математики та англійської мови. Також заявляв, що жодне із завдань НМТ з англійської мови не містить елементів тестів IELTS чи інших міжнародних екзаменів.

Нагадаємо, заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький радить випускникам бакалаврату не продовжувати навчання в тому самому закладі, де вони здобули перший диплом. На його думку, магістратуру краще закінчувати в іншому університеті.

