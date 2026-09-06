Кушнер розкрив головну мету Трампа щодо війни в Україні і натякнув на тристоронні переговори

Джаред Кушнер і Володимир Зеленський / © Associated Press

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Представник президента США Джаред Кушнер заявив, що головною метою Дональда Трампа є не просто припинення бойових дій в Україні, а створення умов для досягнення довгострокового миру.

Про це Кушнер сказав під час брифінгу в Києві у неділю, 6 вересня.

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За його словами, американський президент уважно стежить за ситуацією та «дуже, дуже наполегливо працює» над пошуком шляху до завершення війни. Водночас Трамп, за словами його представника, прагне досягти не тимчасового припинення конфлікту, а укладення рамкової угоди, яка могла б забезпечити тривалий мир.

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«Йдеться не лише про припинення конфлікту. Президент Трамп передусім зосереджений на тому, як створити рамкову угоду, яка б дійсно могла привести до тривалого миру», — сказав Кушнер.

Він зазначив, що відсутність обстрілів у Києві та Москві протягом останніх кількох днів є позитивним сигналом, однак Вашингтон прагне значно ширшого результату — припинення бойових дій між Україною та Росією.

За словами Кушнера, Трамп хоче, щоб після завершення війни обидві країни отримали можливість зосередитися на розвитку та реалізації свого потенціалу, а не на продовженні збройного протистояння.

«Те, чого він дійсно прагне досягти, — це ситуація, за якої між країнами не буде бойових дій», — наголосив представник американського президента.

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Кушнер також розповів, що Трамп доручив йому та спеціальному представнику США Стіву Віткоффу працювати над формуванням комплексного «пакету мирних пропозицій». До цієї роботи, за його словами, залучені представники різних структур американського уряду, зокрема під керівництвом віцепрезидента США та державного секретаря Марко Рубіо.

«Ідеться про те, якими мають бути елементи, необхідні для цього тривалого миру», — пояснив Кушнер, додавши, що американська сторона намагається оцінити, що потенційна мирна угода може означати для України, Росії та міжнародної спільноти.

Про повернення до тристоронніх переговорів

Окремо представник Трампа висловив сподівання на повернення до тристороннього формату переговорів за участі України, США та Росії. За його словами, американська сторона вже мала досвід таких контактів близько шести місяців тому, коли проводила переговори з обома сторонами.

«Одна з речей, яку ми зі Стівом вважаємо дійсно продуктивною, — це повернення до тристороннього формату», — заявив Кушнер.

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Він висловив сподівання, що найближчим часом у цьому напрямку вдасться досягти прогресу. При цьому Кушнер наголосив на необхідності обговорювати не лише загальні дипломатичні питання, а й конкретні заходи для деескалації.

За його словами, тристоронній формат є ефективнішим, оскільки дозволяє представникам усіх сторін безпосередньо спілкуватися між собою.

«Коли ми працювали в тристоронньому форматі, нам зі Стівом це насправді подобалося значно більше, адже тоді всі спілкувалися між собою», — сказав Кушнер.

Переговори представників Трампа у Москві та Києві — що відомо

Нагадаємо, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели у Москві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Білому домі ці переговори охарактеризували як досить «змістовні». Там також повідомили, що найближчими тижнями планується оголосити про подальший розвиток переговорного процесу за участю США, Росії та України.

У неділю, 6 вересня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер зробили перші заяви після переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

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