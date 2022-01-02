28 грудня 2020 року в Німеччині працівникам будинку для літніх людей вводять дозу вакцини, яка в 5 разів перевищує норму / Pexels

Кузін пояснив, як отримати додаткову та бустерну дозу вакцини проти коронавірусу та яка між ними різниця

Кузін пояснив, як отримати додаткову та бустерну дозу вакцини проти коронавірусу та яка між ними різниця

Бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист.

Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, можуть отримати додаткову дозу вакцини.

Про це заявив "Суспільному" заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Така доза називається додатковою. Йдеться про імунокомпроментованих людей після трансплантації, з важкою імуносупресією, на фоні приймання гормональної терапії. Для таких людей третя доза є необхідною, щоб був повноцінно сформований імунітет.

Додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як в звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

Аби отримати її, людина має звернутися до свого профільного особистого лікаря: онколога, інфекціоніста, отримати направлення в будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися до пункту щеплення. Рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna.

Також читайте В Україні ще одній категорії людей рекомендують робити бустерне COVID-щеплення: у МОЗ пояснили його необхідність

Бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення. Станом на сьогодні 3600 людей вже отримали бустерну дозу вакцини. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

Уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності. Також очікується рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих.

Читайте також:

В Україні починають COVID-вакцинацію бустерною дозою | Новини України