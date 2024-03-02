Квартира по ціні комп’ютера: скільки коштує купити житло у Харкові під час війни (фото)

Зараз у Харкові продається понад 19 тисяч квартир.

Вартість квартир у Харкові одна з найнижчих серед великих міст України під час війни. Через постійні російські обстріли попиту на купівлю житла майже немає, а ціни впали. Середня вартість м² станом на кінець лютого 2024 року, за даними Dom.ria, становить 799 доларів або 30 921 гривню.

Для порівняння, у Києві м² на вторинному ринку коштує в середньому 2 043 долари, а квартира — понад 144 тис. доларів. У Львові середня вартість м² становить 1457 доларів, у Дніпрі — 1067 доларів.

Скільки коштує квартира у Харкові

Середня ціна за об’єкт у Харкові становить 39 239 дол. Найдешевше в Індустріальному районі міста — 643 дол. за м². В інших районах ціни наступні:

Київський — 663 дол.

Немишлянський — 846 дол.

Новобаварський — 784 дол.

Основ’янський — 834 дол.

Салтівський — 763 дол.

Слобідський — 815 дол.

Холодногірський — 837 дол.

Шевченківський — 999 дол.

Найдешевші квартири у Харкові

Ціни на квартири-гостинки у Харкові стартують від 3,5 тис. доларів. Найдешевший варіант — житло загальною площею 21 м² у Київському районі. Квартира потребує ремонту, але повністю мебльована та укомплектована технікою.

Квартира в Харкові / Фото: Dom.ria

За 7 тис. доларів продається гостинка з євроремонтом у новому будинку, однак її площа менша — 13,4 м². Загалом на сайтах з пошуку нерухомості багато таких дешевих пропозицій на будь-який смак та бюджет. За 9 тис. доларів можна придбати гостинку зі свіжим ремонтом, технікою та кухнею.

Квартира в Харкові / Фото: Dom.ria

Смарт-квартири в Харкові

Придбати смарт-квартиру в Харкові можна щонайменше за 11,5 тис. доларів. Найдешевший варіант — житло площею 12 м² у новобудові зі свіжим ремонтом, меблями та технікою. За такі ж гроші продається однокімнатна квартира 25 м², у якій розпочали капітальний ремонт.

Квартира в Харкові / Фото: Dom.ria

Однокімнатну квартиру площею 27 м² у Харкові можна придбати за 12 тис. доларів. Схожих оголошень дуже багато. Таке житло переважно із свіжим ремонтом, укомплектоване меблями та технікою.

Квартира в Харкові / Фото: Dom.ria

Від 15 тис. доларів у Харкові можна знайти однокімнатну квартири біля метро та із сучасним ремонтом.

Двокімнатні квартири

Найдешевша двокімнатна квартира у Харкові коштує 7 тис. доларів. Це гостинка площею 28 м², яка потребує ремонту. Трохи дорожче, за 9,2 тис. доларів, можна придбати гостинку укомплектовану меблями, технікою та зі своїм санвузлом.

За 16,5 тис. доларів продається двокімнатна квартира площею 48 м² в Індустріальному районі. Вона розташована на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку, з меблями та технікою.

Квартира в Харкові / Фото: Dom.ria

Багато пропозицій з продажу двокімнатних квартир за 18 тис. доларів. Їхня площа близько 45 м². Таке житло укомплектоване меблями і технікою, але потребує хоча б косметичного ремонту.

Двокімнатні квартири з євроремонтом у Харкові стартують від 22 тис. доларів. Наприклад, за таку ціну пропонують житло в Салтівському районі. Площа квартири становить 44 м², уся техніка та меблі залишаються новому власнику.

Квартира в Харкові / Фото: Dom.ria

Відносно дешевих варіантів житла на сайтах багато, водночас елітну нерухомість також намагаються продати. Так, у Харкові пропонують двокімнатну квартира у центрі за 430 тис. доларів. Її площа становить 170 м².

Трикімнатні квартири

Ціни на трикімнатні квартири в Харкові стартують від 11,5 тис. доларів. Загальна площа житла 42 м². Квартира розташована на першому поверсі двоповерхового будинку і потребує ремонту.

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За 23 тис. доларів у Харкові можна придбати трикімнатну квартиру площею 65 м². Вона розташована на шостому поверсі девʼятиповерхового будинку. Пропозицій від 23 до 30 тис. доларів багато, майже усі вони потребують хоча б косметичного ремонту.

Трикімнатну квартиру укомплектовану необхідними для життя технікою та меблями у Харкові можна купити щонайменше за 25 тис. доларів. Наприклад, у Київському районі міста пропонують житло площею 62 м² у жилому стані. Усе в квартирі залишається новому власнику.

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