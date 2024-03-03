Квартира у Дніпрі: скільки коштує найдешевше житло та яка вартість трикімнатної (фото)

Однокімнатні квартири в Дніпрі коштують від 16 тисяч доларів.

Вартість житла в прифронтовому Дніпрі залишається високою через наплив переселенців попри регулярні російські обстріли. За даними dom.ria, середня ціна за м² станом на початок березня 2024 року складає 1 071 долар (40,7 тисяч гривень). Середня ціна за об’єкт — 64 996 доларів.

Для порівняння, у Києві м² на вторинному ринку коштує в середньому 2 043 долари, а квартира — понад 144 тис. доларів. У Львові середня вартість м² становить 1457 доларів, у Харкові — 799 доларів.

Ціни на квартири в Дніпрі по районах

Амур-Нижньодніпровський — 900 доларів м²

Індустріальний — 912 доларів м²

Новокодацький — 795 доларів м²

Самарський — 784 долари м²

Соборний — 1 315 доларів м²

Центральний — 1 083 долари м²

Чечелівський — 883 долари м²

Шевченківський — 1 082 долари м²

Найдешевші квартири в Дніпрі

Ціни на квартири в Дніпрі стартують від 13 тисяч доларів. За таку суму можна придбати невелику “однушку”. Наприклад, у Новокодацькому районі продається квартира площею 16 м². Вона розташована на другому поверсі двоповерхового будинку. У квартирі є все необхідне для життя, але вона потребує ремонту.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

За 14 тисяч доларів у Дніпрі продається квартира з ремонтом в районі 12 кварталу. Її площа 22 м². Житло розташоване у багатоповерхівці.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

Багато пропозицій з продажу житла в Дніпрі за 15-18 тисяч доларів. Варіантів декілька: однокімнатні квартири під ремонт, смарт-квартири або квартири-студії в різних районах міста. Серед об’яв можна знайти пропозиції з меблями та технікою.

Однокімнатні квартири

За 15 тисяч доларів у Дніпрі можна придбати маленьку однокімнатну квартиру у житловому стані. Наприклад, за таку ціну продається житло площею 23 м² у Шевченківському районі. Квартира розташована на першому поверсі багатоповерхівки.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

Квартиру під ремонт площею 30 м² можна придбати за 18 тисяч доларів. Вона розташована у триповерховому будинку в Амур-Нижньодніпровському районі. Власники розпочали ремонт, демонтували підлогу, встановили балкон.

За 19 тисяч доларів продається “малосімейка” на житловому масиві “Тополя”. Квартира у житловому стані, під ремонт. Укомплектована меблями та технікою.

Трохи дорожче, за 19,5 тисяч доларів, у Дніпрі виставлена на продаж однокімнатна квартира-студія з ремонтом у новобудові в Новокодацькому районі. Її площа 22 м². Навколо будинку закрита територія, є дитячий майданчик.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

Однокімнатну квартиру із свіжим ремонтом і новою технікою можна придбати від 25 тисяч доларів. Наприклад, в Амур-Нижньодніпровському районі продається “однушка” площею 34 м². Меблі та техніка залишаються новому власнику.

Двокімнатні квартири

Однокімнатні квартири в Дніпрі коштують від 16 тисяч доларів. За таку суму можна придбати житло під ремонт. Квартири в житловому стані коштують від 23 тисяч доларів. Наприклад, в Індустріальному районі продається квартира площею 44 м² у багатоповерхівці. В ній виконано косметичний ремонт.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

Житло зі свіжим ремонтом у Дніпрі коштує від 30 тисяч доларів. В Чечелівському районі виставлена на продаж квартира площею 34 м². Усі меблі залишаються новому власнику.

За 30 тисяч доларів також можна придбати двокімнатну квартиру у новобудові після будівельників. Наприклад, у ЖК Олімпійський, який зданий в експлуатацію та заселений.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

Трикімнатні квартири

Трикімнатні квартири в Дніпрі коштують від 20 тисяч доларів. Найдешевший варіант - житло площею 52 м² у двоповерховому будинку в Чечелівському районі. Квартира потребує ремонту.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

За 35 тисяч доларів можна придбати трикімнатну квартиру з меблями та технікою в Індустріальному районі. Усі вони залишаються новому власнику. Площа житла — 57 м².

Схожа квартира на правому березі Дніпра коштує 37,5 тисяч доларів. У ній виконано косметичний ремонт, є все для комфортного життя.

За 40 тисяч доларів у Дніпрі виставлена на продаж велика трикімнатна квартира площею 92 м² з капітальним ремонтом. Вона розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку в Новокодацькому районі.

Квартира в Дніпрі / Фото: dom.ria.com

Лише на одному сайті з продажу житла в Дніпрі виставлено на продаж близько 15 тисяч квартир. Серед них можна обрати варіант на будь-який смак та гаманець.

Нагадаємо, вартість квартир у Харкові одна з найнижчих серед великих міст України під час війни. Через постійні російські обстріли попиту на купівлю житла майже немає, а ціни впали. Читайте, скільки коштує придбати власну квартиру в місті.

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