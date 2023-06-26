Квартира в окупованому Бердянську стала прихистком для 170 котів: неймовірна історія порятунку пухнастиків

На утримання 170 котів та 2 собак необхідно від 2 500 гривень на день.

У трикімнатній квартирі волонтерки Тетяни Переверзєвої в окупованому Бердянську проживає 170 котів. На початку повномасштабної війни було 90 тваринок. Жінка називає це притулком домашнього типу.

Неймовірну історію порятунку пише LIGA.Life.

За її словами, у Бердянську не було і немає притулку для котів. Тому люди почали самі просити жінку про допомогу, щоб залишити своїх улюбленців у неї.

"Ми виїжджаємо, якщо треба, забираємо тварин, звертаємось до ветклініки, стерилізуємо котів. Потім намагаємось прилаштувати чотирилапих безхатченків, але це непросто. От і залишаються вони під моїм пильним наглядом, а люди скидають гроші на догляд за тваринами", - розповідає вона.

Разом з Тетяною раніше жили мама, чоловік та донька. Вони спочатку сварились із нею через тварин, а потім змирилися. Мами вже три роки немає, а донька поїхала до Німеччини. У квартирі зараз живе лише Тетяна з чоловіком, який допомагає.

Волонтерка розповідає, щоб не було неприємного запаху від котів, вона постійно прибирає та мити підлогу. Каже, що сусіди не жаліються. За словами Тетяти, котики привчені до туалету. Втім, шкодти трохи завдають - шкрябають меблі.

Жінка каже, що зараз корм та ліки є у вільному доступі. На утримання 170 котів та 2 собак необхідно від 2 500 гривень на день. Кошти йдуть на мішок корму, наповнювач та ліки. За словами Тетяни, в неї найбільший притулок домашнього типу на окупованій частині України.

"Вони для мене, як діти, а моя квартира – наче цілодобовий стаціонар. Тварини завжди під моїм наглядом. А якщо орендувати приміщення, то ти зможеш прибігти вранці та ввечері, прибрати, погодувати – і все. Ти можеш не помітити хворобу, яка починається, до того ж котики сумують. Коли в Бердянську були вибухи, я не прокидалася, а коли хтось із хворих котів м'явкне, я одразу підходила", - говорить жінка.

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