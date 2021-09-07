Квартира за мільйон і земля: військовий з Маріуполя отримав грошову компенсацію і придбав серйозну нерухомість

Квартира за мільйон і земля: військовий з Маріуполя отримав грошову компенсацію і придбав серйозну нерухомість

До цього в Маріуполі він орендував з сім'єю квартиру.

Військовослужбовець із Маріуполя Роман Гончаренко купив собі квартиру в Харкові, вартістю в 1,3 млн гривень.

Про це пише видання Newsroom.

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Начальник відділу соціально-гуманітарного забезпечення військової частини 1482, яка базується в Маріуполі Донецької області, придбав собі квартиру площею в 65,1 квадратних метри. У ній один "квадрат" коштує 20 600 гривень. Загальна вартість квартири — 1,343 млн гривень.

Водночас в Маріуполі Роман Гончаренко орендував з сім'єю квартиру, площа якої 46,6 "квадратів". А в селищі Борки Харківській області у нього є земельна ділянка на 200 соток.

У щорічній декларації Гончаренко вказав, що у 2020 році отримав 404 тисячі гривень зарплати. Як грошову компенсацію йому нарахували ще 1,12 млн гривень. Готівкою він зберігав 1,5 млн гривень і 16 тисяч доларів.

Нагадаємо, що квартири в новобудовах столиці продовжують дорожчати. За останній місяць середні ціни зросли на 3,5%, а за рік – практично на чверть. Це піковий показник за останні 7 років.

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