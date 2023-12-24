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"Квартири немає, а платіжки приходять": у тимчасово окупованому Маріуполі розносять квитанції по зруйнованим будинкам 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Квартири немає, а платіжки приходять": у тимчасово окупованому Маріуполі розносять квитанції по зруйнованим будинкам 

Мешканцям зруйнованих квартир у Маріуполі приносять платіжки / Фото: t.me/mariupolrada

У Маріуполі платіжки отримують навіть власники зруйнованих квартир.

Жителі тимчасово окупованого міста Маріуполь скаржаться на квитанції за комунальні послуги, які почали розносити по будинкам.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у соціальних мережах. 

Велика частина маріупольців немає ані тепла, ані електроенергії - а платіжки отримують. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе. 

З такою ситуацією зіткнулися власники квартир у будинку на вулиці Богдана Хмельницького. До повністю зруйнованих квартир, де немає мешканців принесли квитанції за електроенергію. Маріуполець зняв відео, щоб показати цей абсурд. 

А ось жителі будинку на вул. Зелінського, 41а отримали платіжки за опалення. Але є нюанс - у квартирах його немає. 

"Під чим їх складали! Тепла немає, але ви платіть", - обурені маріупольці. 

"Окупанти обіцяли маріупольцям безплатні комунальні послуги, але це виявилося черговим фейком. Так само як і обіцяні компенсаційні квартири. Загарбники намагаються лише нажитися на містянах, поки в них є така можливість", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері, 20 грудня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

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