Квартиру Зеленських у Ялті продали на аукціоні: окупанти повідомили, за скільки оселя пішла з торгів

Нерухомість Володимира та Олени Зеленських у Криму в ЖК "Імператор" було продано під час торгів за 44,3 мільйона рублів (понад 476 тис.доларів США), що на 20 мільйонів вище за заявлену вартість.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Окупаційна влада Криму влаштувала відкритий аукціон в понеділок, 30 жовтня, де, за опублікованими результатами, перемогла так звана Ольга Миколаївна Липовецька з Москви.

Нерухомість Володимира та Олени Зеленських у Криму в ЖК "Імператор" було продано під час торгів Фото: Скрін

За оселю Зеленських змагалися Ольга Липовецька та Юлія Кальницька. Перемогла Ольга Липовецька, запропонувавши суму 44 мільйони 356 тисяч рублів.

Нерухомість Володимира та Олени Зеленських у Криму в ЖК "Імператор" було продано під час торгів Фото: Скрін

Крок аукціону становив 1,2 мільйона рублів.

Раніше ТСН.ua вже повідмляв про аукціон з продажу квартири президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської в Ялті. Тоді стартова ціна становила понад 240 тисяч євро.

Заявки на участь в аукціоні приймали до 26 жовтня, учасники повинні були внести заставу в розмірі 50% початкової стартової ціни.

Пропагандисти заявляли, що президентське подружжя ніколи не проживало в цій квартирі, а лише зробило косметичний ремонт, пофарбувавши стіни.

Подробиці про квартиру Олени Зеленської в Ялті

Квартира в житловому комплексі "Імператор" у селищі Лівадія (Ялтинська міськрада) має площу 119,5 квадратних метрів. У квітні 2013 року Олена Зеленська придбала її за 164 тисячі доларів.

У Лівадії зареєстровано і паркомісце площею 16,1 квадратних метрів.

Помешкання розташоване на 5-му поверсі будинку, з балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац, який колись був будинком відпочинку останнього російського царя Миколи ІІ, розстріляного більшовиками в 1918 році.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму заявила про "націоналізацію" квартири першої леді України Олени Зеленської.

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