Квартира нападника, що скоїв теракт у Києві: які документи там знайшли (фото)

Квартира нападника у Києві

Під час учорашнього теракту в Голосіївському районі Києва, нападник підпалив власну квартиру. Він зробив це до того, як вийти зі зброєю на вулицю та розстрілювати українців.

Стало відомо, який вигляд має квартира ліквідованого нападника після пожежі і що там вціліло. Кадри опублікувало Суспільне.

Що знайшли у квартирі нападника

У Мережі оприлюднили кадри з квартири чоловіка, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі столиці 18 квітня.

В обгорілому житлі знайшли документи російською мовою. На кадрах видно заяви від нападника про те, що йому погрожував фізичною розправою сусід.

Також вдалося знайти документи, найімовірніше, від суду.

Стан житла та знайдені там документи стануть доказами у справі, яку розслідують як терористичний акт.

Очікується, що стоси документів, які дивом не вигоріли, стануть основними доказами у справі та дозволять дізнатися про мотиви нападника.

Теракт у Києві 18 квітня: останні новини

Нагадаємо, сьогодні зранку в мережі з’явилося відео, як працівники поліції тікають від стрілка. Вони залишили людей та дитину, батьки якої загинули від пострілів упритул.

Дії правоохоронців під час теракту перевірятимуть.

Озброєний чоловік забрав життя шістьох людей. Він вийшов із дому, почав розстрілювати людей. Пізніше забарикадувався у супермаркеті та взяв заручників.

На місце відразу прибули правоохоронці та КОРД. Після 40-хвилинних переговорів нападник відмовився спілкуватися з поліцією далі та йти на поступки.

У магазині нападник убив ще одну людину. Після цього його ліквідували бійці КОРД. Серед жертв — шестеро людей. Серед поранених є дитина, батьки якої були вбиті терористом на вулиці.

Київський стрілець публічно поширював антисемітські та антиукраїнські погляди у соцмережах. Зокрема закликав до насильства проти євреїв, схвально відгукувався про методи Гітлера.

За даними розслідувачів, на своїй сторінці Facebook у 2016–2019 роках він відкрито пропагував радикальні ідеї та заперечував легітимність України.