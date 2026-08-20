Квартира в обмін на довічний догляд: які "сюрпризи" чекають на нового власника

Квартира / © iStock

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Квартира в обмін на довічне утримання гарантує право власності з однією умовою: новий господар не має права продавати житло та зобов’язаний особисто дбати про харчування, гроші й догляд за людиною. У разі невиконання цих вимог угоду можна легко втратити через суд.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Право передавати майно в обмін на довічне утримання та догляд передбачене цивільним законодавством України. Основні правила щодо такого договору визначає глава 57 Цивільного кодексу України.

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Договір довічного утримання — яке майно можна передати

Згідно зі статтею 744 Цивільного кодексу України, за договором довічного утримання (догляду) одна сторона — відчужувач — передає другій стороні — набувачеві — у власність житловий будинок, квартиру або їхню частину, іншу нерухомість чи рухоме майно, яке має значну цінність.

Натомість набувач бере на себе зобов’язання довічно забезпечувати відчужувача утриманням та/або доглядом.

Тобто відчужувач передає право власності на майно, зазначене в договорі, а набувач зобов’язується протягом усього життя забезпечувати його відповідно до погоджених сторонами умов.

Хто може укласти договір довічного утримання?

Відчужувачем може виступати будь-яка фізична особа — незалежно від віку чи стану здоров’я. Набувачем, своєю чергою, може бути повнолітня дієздатна фізична або юридична особа.

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Водночас сторони можуть передбачити в договорі, що утримання та/або догляд надаватимуть не безпосередньо відчужувачу, а іншій особі, яку вони визначили в документі.

Гроші, харчування та догляд в обмін на квартиру

Конкретні види матеріального забезпечення та догляду сторони визначають самостійно і фіксують їх у договорі. Набувач повинен виконувати саме ті обов’язки, про які домовилися сторони.

Зокрема, відчужувачу можуть надавати:

харчування;

необхідну допомогу та догляд;

грошові кошти;

інші види матеріального забезпечення, передбачені договором.

Якщо набувач бере на себе зобов’язання забезпечити відчужувача житлом, у договорі потрібно чітко прописати, у якій саме частині житлового приміщення він матиме право проживати.

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Розмір матеріального забезпечення для утриманця

Матеріальне забезпечення, яке набувач має щомісяця надавати відчужувачу, повинно мати грошову оцінку. Суму, види забезпечення та інші пов’язані з ним умови сторони самостійно погоджують під час укладення договору. Тому всі обов’язки набувача варто якомога детальніше зафіксувати в документі, зазначивши конкретно, що саме та в якому обсязі він повинен надавати.

Чи можна продати квартиру одразу після укладення договору?

Попри те, що після укладення договору право власності на майно переходить до набувача, розпоряджатися ним на власний розсуд він не може. Поки живий відчужувач, набувач не має права продавати, дарувати, обмінювати отримане майно, передавати його в заставу чи відчужувати будь-яким іншим способом.

Також протягом життя відчужувача на це майно не може бути звернене стягнення.

Отже, набувач справді стає власником майна, однак закон обмежує його можливість розпоряджатися ним до моменту смерті особи, яка передала майно за договором.

Як укладають договір довічного утримання?

Договір довічного утримання (догляду) має бути укладений письмово та обов’язково посвідчений нотаріусом. Якщо предметом договору є нерухомість, право власності набувача також підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку.

Що відбувається, якщо новий власник житла не виконує своїх обов’язків?

Договір довічного утримання передбачає взаємні права та обов’язки його сторін. Тому невиконання або неналежне виконання набувачем передбачених договором зобов’язань може стати підставою для юридичних наслідків.

Зокрема, якщо набувач не виконує або неналежно виконує свої обов’язки, суд може розірвати договір на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої його уклали.

При цьому втрата чи пошкодження майна, переданого набувачеві, не звільняє його від обов’язків перед відчужувачем і не зменшує їх.

Похорон довічного утриманця

Після смерті відчужувача набувач зобов’язаний його поховати. Ця вимога застосовується навіть тоді, коли сторони окремо не зазначили такий обов’язок у договорі довічного утримання.

Що варто детально прописати в договорі довічного утримання?

Щоб у майбутньому уникнути конфліктів і судових спорів, перед укладенням договору сторонам варто якомога докладніше погодити всі важливі умови. Зокрема, потрібно визначити види та обсяг матеріального забезпечення, порядок і обсяг догляду, місце проживання відчужувача, а також розмір грошового забезпечення.

Що чіткіше в договорі будуть визначені права відчужувача та обов’язки набувача, то менше ризиків виникнення непорозумінь у майбутньому.

Перед підписанням договору довічного утримання (догляду) доцільно проконсультуватися з нотаріусом і уважно перевірити всі його положення.

До слова, у Верховній Раді готують законопроєкт, який ускладнить продаж або виселення вразливих громадян із їхнього єдиного житла через борги чи шахрайство. Нові правила торкнуться пенсіонерів, людей з інвалідністю, самотніх літніх людей та військових.

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