Квартира за мільйони і “служба на папері”: полковник ТЦК опинився під слідством

ДБР

Реклама

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чинному керівнику одного з відділів Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковника підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до декларацій, а також у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих службових системах.

Про це повідомляє Державне бюро розслідування.

Йдеться про посадовця, який раніше очолював районний ТЦК. Йому інкримінують умисне неподання або внесення неправдивих даних до декларації (ч. 1 ст. 366-2 КК України) та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем (ч. 1 ст. 362 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

Реклама

Слідство встановило, що у деклараціях за 2023 та 2024 роки полковник не вказав квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн гривень. Майнові права були оформлені на дружину посадовця, однак відповідно до антикорупційного законодавства таке майно підлягає обов’язковому декларуванню.

Окрім цього, правоохоронці звернули увагу на обставини переведення підозрюваного до Львова. За даними слідства, він ініціював зміну місця служби, усвідомлюючи можливі правові наслідки дій на попередній посаді.

Другий епізод стосується квітня 2025 року. Тоді, перебуваючи на посаді начальника районного ТЦК, полковник, за версією слідства, вніс до службових баз дані про нібито проходження військової служби своїм знайомим – чоловіком призовного віку. Насправді ця особа перебувала за місцем проживання та не проходила службу, що могло дозволити їй уникнути мобілізаційних заходів.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Реклама

Нагадаємо, раніше ДБР завершило розслідування щодо заступника командира батальйону на Сумщині, який катував військових, відкривав стрілянину під ноги та поранив підлеглого.