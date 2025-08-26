Квартира за посилки: 3 вересня Нова пошта проведе розіграш двушки у ЖК Svitlo Park

Реклама

До участі автоматично зараховані всі, хто отримував відправлення з 23 червня до 31 серпня у відділеннях, поштоматах чи кур’єром за адресою.

Що більше користуєтесь послугами Нової пошти — то вища імовірність виграти двушку у столиці: за кожні три посилки клієнти отримують один шанс на перемогу. Кожний учасник розіграшу може зібрати їх не більше п’яти.

Щоб ваші дані потрапили до списку учасників розіграшу, необхідно зареєструвати номер свого телефону у мобільному застосунку Нової пошти. Там же доступна для перегляду інформація про кількість шансів.

Реклама

Фінальний розіграш відбудеться у студії «Телебачення Торонто». Список усіх учасників оприлюднять, а сам процес визначення переможця пройде у прямому ефірі в режимі реального часу.

Але є важливий нюанс: щоб отримати свою квартиру в розіграші від Нової пошти — слід залишатись на зв’язку під час прямої трансляції. Після визначення переможця оператор розіграшу тричі телефонуватиме на його номер — слід відповісти на дзвінок у прямому ефірі. Якщо відповіді не буде — столична квартира дістанеться іншому, резервному, щасливчику.

Прямий ефір стартує 3 вересня о 18:30 на YouTube. Додаткові деталі компанія пообіцяла публікувати у своїх офіційних каналах.