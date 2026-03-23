Квартирантка обікрала пенсіонерку на понад пів мільйона гривень: яка доля дівчини
Поки власниця помешкання ні про що не підозрювала, дівчина вела розкішний спосіб життя на гроші, які пенсіонерка збирала все життя.
У Кам’янці-Подільському завершили розслідування справи про крадіжку великої суми грошей. 17-річна дівчина протягом кількох місяців таємно забирала заощадження 76-річної власниці квартири, яку орендувала. Тепер зловмисниці загрожує суворе покарання.
Про це повідомила поліція Хмельницької області.
Дівчина з Орининської громади винаймала кімнату в оселі 76-річної жительки Кам’янця-Подільського. За кілька місяців проживання квартирантка непомітно викрала всі заощадження господині, які та зберігала в шафі.
За попередніми оцінками, загальна сума викраденого становить 12 тис. дол. та понад 40 тис. грн, що в перерахунку перевищує пів мільйона гривень. Ці кошти потерпіла збирала протягом усього життя.
Виявивши зникнення грошей, пенсіонерка негайно звернулася до поліції.
Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетна саме її 17-річна квартирантка. Встановлено, що впродовж останніх місяців дівчина вела розкішний спосіб життя та витрачала кошти на дорогі покупки.
Правоохоронці вже завершили розслідування справи за статтею про крадіжку у великих розмірах, вчинену в умовах воєнного стану. Матеріали скерували на розгляд суду. За цей злочин дівчині загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.
До слова, у Хмельницькому до трьох років в’язниці засудили 22-річного шахрая, який під виглядом військового ошукав жінку на понад 670 тис. грн. Зловмисник познайомився з потерпілою в Telegram і протягом кількох місяців виманював гроші нібито на потреби підрозділу, але витрачав їх на власні розваги.