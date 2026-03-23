Квартирантка обікрала пенсіонерку на понад пів мільйона гривень: яка доля дівчини

Квартирантка, підозрювана в обкраданні пенсіонерки-власниці житла / © Національна поліція України

У Кам’янці-Подільському завершили розслідування справи про крадіжку великої суми грошей. 17-річна дівчина протягом кількох місяців таємно забирала заощадження 76-річної власниці квартири, яку орендувала. Тепер зловмисниці загрожує суворе покарання.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Дівчина з Орининської громади винаймала кімнату в оселі 76-річної жительки Кам’янця-Подільського. За кілька місяців проживання квартирантка непомітно викрала всі заощадження господині, які та зберігала в шафі.

За попередніми оцінками, загальна сума викраденого становить 12 тис. дол. та понад 40 тис. грн, що в перерахунку перевищує пів мільйона гривень. Ці кошти потерпіла збирала протягом усього життя.

Виявивши зникнення грошей, пенсіонерка негайно звернулася до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетна саме її 17-річна квартирантка. Встановлено, що впродовж останніх місяців дівчина вела розкішний спосіб життя та витрачала кошти на дорогі покупки.

Правоохоронці вже завершили розслідування справи за статтею про крадіжку у великих розмірах, вчинену в умовах воєнного стану. Матеріали скерували на розгляд суду. За цей злочин дівчині загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

