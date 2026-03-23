ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Квартирантка обікрала пенсіонерку на понад пів мільйона гривень: яка доля дівчини

Поки власниця помешкання ні про що не підозрювала, дівчина вела розкішний спосіб життя на гроші, які пенсіонерка збирала все життя.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Квартирантка, підозрювана в обкраданні пенсіонерки-власниці житла

Квартирантка, підозрювана в обкраданні пенсіонерки-власниці житла / © Національна поліція України

У Кам’янці-Подільському завершили розслідування справи про крадіжку великої суми грошей. 17-річна дівчина протягом кількох місяців таємно забирала заощадження 76-річної власниці квартири, яку орендувала. Тепер зловмисниці загрожує суворе покарання.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Дівчина з Орининської громади винаймала кімнату в оселі 76-річної жительки Кам’янця-Подільського. За кілька місяців проживання квартирантка непомітно викрала всі заощадження господині, які та зберігала в шафі.

За попередніми оцінками, загальна сума викраденого становить 12 тис. дол. та понад 40 тис. грн, що в перерахунку перевищує пів мільйона гривень. Ці кошти потерпіла збирала протягом усього життя.

Виявивши зникнення грошей, пенсіонерка негайно звернулася до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетна саме її 17-річна квартирантка. Встановлено, що впродовж останніх місяців дівчина вела розкішний спосіб життя та витрачала кошти на дорогі покупки.

Правоохоронці вже завершили розслідування справи за статтею про крадіжку у великих розмірах, вчинену в умовах воєнного стану. Матеріали скерували на розгляд суду. За цей злочин дівчині загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

До слова, у Хмельницькому до трьох років в’язниці засудили 22-річного шахрая, який під виглядом військового ошукав жінку на понад 670 тис. грн. Зловмисник познайомився з потерпілою в Telegram і протягом кількох місяців виманював гроші нібито на потреби підрозділу, але витрачав їх на власні розваги.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie