Студенти на дистанційці можуть втратити відстрочку: що відомо про ініціативу

Мобілізація студентів / © ТСН.ua

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Виконувачка обовʼязків ректора Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова закликала прирівняти дистанційну форму навчання в університетах до заочної.

Про це вона написала у Facebook.

Дистанційку Семенова назвала «квазінавчанням», адже, на її думку, немає контрою занять, реального викладання та навчання. Натомість є попит. Адже студенти можуть при цьому працювати, не вчитися, але отримати диплом і відстрочку від мобілізації.

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Зауважимо, що заочна форма навчання не дає права на відстрочку.

«В багатьох університетах дистанційна форма — це квазінавчання. Тобто немає контролю занять, немає реального викладання, немає реального навчання. Попит є. Бо відстрочка. Хоча теж не дуже це мені ясно, бо студенти ж не призовного віку. Можна мати фултайм роботу, можна не дуже заморочуватися, не треба реально вчитися, але диплом буде», — пише в.о. ректора Київського авіаційного інституту.

Семенова визнає, що деяких елементів дистанційки дійсно інколи не можна уникнути. Проте якщо навчання на 100% дистанційне, його не можна називати очним.

«Окей, елементів дистанційки неможливо уникнути. Лектор не в Україні, або взимку немає нормальних умов, або нема укриттів на всіх одночасно, тоді частина занять відбувається онлайн. Але як довго університети зможуть повністю дистанційне навчання називати очкою? В 2025 році на ось цій вступній кампанії абітурієнти деяких універів будуть вступати на очну, але отримуватимуть фактично дистанційну форму», — розмірковує освітянка.

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Вона пропонує при вступі розділяти і чітко повідомляти абітурієнтів, де буде дистанційка, а де треба буде реально відвідувати заняття, «щоб не формувати у людей хибні очікуванні і не відраховувати їх після першого семестру».

Також Семенова звернулися до Міносвіти з низкою питань щодо цього:

Як довго можна буде дистанційну називати очною?

Чи буде завжди держава платити за бюджетні місця на такому форматі?

Чи може, щоб не вбити прифронтові університети, на дистанційній теж буде відстрочка?

Чи повернеться колись об’єктивна диференціація між очною і дистанційною?

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Дата публікації 15:04, 13.05.25 Кількість переглядів 147 Перевірка студентів! Чоловіків старше 25 років можуть відрахувати з навчання