Квітень готує нове випробування українцям: синоптик здивував прогнозом

Квітень обіцяє бути холодним / © Associated Press

Примхливий та мінливий квітень, принаймні його перша половина, часто нагадуватиме початок весни — прийде похолодання зі Скандинавії.

Про це «РБК-Україна» розповів очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

«На початку квітня ми отримаємо порцію скандинавської прохолоди, тому температурний фон значно знизиться. Квітень обіцяє нам контрасти. Синоптична ситуація не сприятиме поступовому наростанню тепла. В атмосфері домінуватимуть циклони, а тому стабільно теплої і сухої погоди чекати не слід», — сказав він.

«Це перехідний сезон від зимового холоду до літнього тепла, тож температурні „гойдалки“ та арктичні вторгнення є цілком природними, це якраз і підкреслює мінливий характер весняної погоди», — додав синоптик.

Погода у квітні 2026 року

За даними «Укргідрометцентру», середньомісячна температура у квітні, згідно з прогнозом синоптиків, відповідатиме кліматичній нормі. Кількість опадів протягом наступного місяця також перебуватиме в межах звичних показників.

Середня місячна температура очікується в межах 8 — 11 градусів тепла, лише у гірських районах Карпат прохолодніше — від 5 до 7 градусів тепла, що є в межах кліматичної норми на цей період весни.

Водночас місячна кількість опадів, як передбачають синоптики, становитиме приблизно 30 — 50 міліметрів, у Карпатах — від 60 до 90 міліметрів, що також є звичним і, як зауважують, становить 80 – 120% від норми.