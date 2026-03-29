Квітень почнеться з морозу до -2°C: на Україну сунє циклон — прогноз погоди

Дізнайтеся, якою буде погода у Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших містах найближчими днями.

Віра Хмельницька
Прогноз погоди на початок квітня / © ТСН

Першого тижня квітня погода в Україні вразить мінусовою температурою. Синоптики прогнозують поступове зниження стовбчика термометра та збільшення кількості опадів, а в окремих регіонах можливі навіть заморозки до -2°C.

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, найближчими днями ще збережеться відносно тепла погода, однак уже з початку тижня країна опиниться під впливом циклонів. Це призведе до частих дощів, а в Карпатах — до мокрого снігу.

Як змінюватиметься погода протягом тижня

У понеділок, 30 березня, опади спочатку очікуються у південних, східних та західних областях, а вдень поширяться на більшість регіонів. Температура вночі становитиме +6…+11°C, вдень — +10…+15°C, місцями до +21°C.

Вівторок, 31 березня

По всій країні встановиться дощова та хмарна погода. На заході та в Карпатах можливий мокрий сніг. Температура вдень коливатиметься в межах +9…+15°C, а на заході буде значно прохолодніше — до +7°C.

У середу, 1 квітня

Атмосферний тиск залишатиметься зниженим, тому дощі продовжаться в більшості областей. У гірських районах знову можливий мокрий сніг.

Четвер, 2 квітня

Дощі охоплять північні та західні регіони, а вдень — і південь із Кримом. У Карпатах і на Прикарпатті прогнозують змішані опади.

У п’ятницю, 3 квітня

Найбільш інтенсивні дощі очікуються на півдні, з поширенням на центр і схід. Місцями прогнозують тумани та поривчастий вітер.

Субота, 4 квітня

Циклон з півдня продовжить впливати на більшість регіонів — збережуться дощі різної інтенсивності.

У неділю, 5 квітня

Опади поступово послабшають, але температура знизиться: у західних областях вночі можливі заморозки до -2°C, а на решті території вночі +2…+7°C. Цікаво, що вдень повітря прогріється до +10…+15°C.

Синоптики попереджають, що найближчий тиждень принесе погодні контрасти: від весняного тепла до дощів, туманів і локального похолодання із заморозками. Українцям радять бути готовими до різких змін погоди.

Київ

У столиці тиждень розпочнеться з дощів і температури близько +12…+15°C. 31 березня опади збережуться, повітря трохи прохолодніше — до +13°C. На початку квітня дощі не припиняться, температура коливатиметься в межах +12…+16°C. Ближче до вихідних стане трохи свіжіше — +10…+14°C, а 5 квітня опади припиняться.

Львів

На заході країни буде найпрохолодніше. 30 березня очікується дощ при +9…+12°C, а вже 31 березня можливий мокрий сніг і зниження температури до +5…+7°C. У перші дні квітня — дощі та прохолода (+7…+10°C). Наприкінці тижня температура трохи підвищиться, але вночі 5 квітня можливі заморозки до -2°C.

Одеса

На півдні спочатку буде тепло: 30 березня до +18°C із дощами. 31 березня та 1 квітня температура триматиметься в межах +12…+16°C, іноді без опадів. Однак уже 3 квітня очікуються сильні дощі та зниження температури до +10…+13°C. Наприкінці тижня погода стабілізується — до +15°C без істотних опадів.

Харків

У Харкові початок тижня буде теплим — до +18°C із дощами. Далі температура поступово знизиться до +11…+14°C, зберігатиметься дощова погода. 2 квітня можливий короткий період без опадів, але вже 3 квітня дощі повернуться. На вихідних — до +15°C, місцями опади.

Дніпро

У Дніпрі 30 березня буде тепло — до +19°C із дощами. Далі температура знизиться до +11…+16°C, опади періодично зберігатимуться. 2 квітня можливе коротке покращення без дощів. Наприкінці тижня — +10…+15°C, погода більш стабільна.

Чернівці

У Чернівцях переважатиме дощова погода протягом усього тижня. Температура коливатиметься від +6…+13°C. На початку квітня можливі прохолодні дні, але ближче до вихідних стане трохи тепліше — до +14°C.

Ужгород

У Закарпатті також дощитиме майже щодня. Температура 30 березня становитиме близько +11…+14°C, але 31 березня похолодає до +5…+8°C. Надалі — +8…+13°C із дощами. На вихідних — до +15°C і поступове припинення опадів.

Нагадаємо, закінчення березня в Україні здивувало аномальним теплом до +19°C, проте фахівці попереджали, що надалі до країни прийде похолодання, тому ховати далеко теплий одяг не варто.

