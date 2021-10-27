Квіти, кульки і граната: у Харкові чоловік хотів примиритися з дівчиною, погрожуючи її підірвати

Квіти, кульки і граната: у Харкові чоловік хотів примиритися з дівчиною, погрожуючи її підірвати

Чоловіка перемовники переконали здатися поліції.

У Харкові 24-річний чоловік за допомогою гранати хотів налагодити стосунки з коханою дівчиною. Він погрожував її підірвати.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Подія сталася вчора, 26 жовтня близько 23:00 в Індустріальному районі Харкова. До поліції звернувся знайомий пари і повідомив, що чоловік погрожує розправою своїй дівчині, а саме підірвати ручну гранату "Ф-1". У такий спосіб 24-річний хлопець намагався "налагодити" стосунки зі своєю співмешканкою.

Працівники поліції оперативно прибули на виклик. Зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але його вдалося переконати здатися правоохоронним органам. Наразі його затримано, речові докази вилучено.

"Правопорушником виявився уродженець Донецької області, який брав участь у військових діях в зоні ООС. Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно ніде не працює, з серпня поточного року проживає зі своєю дівчиною", - розповіли у поліції.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство), а також ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Балаклеї Харківської області в результаті вибуху гранати постраждав чоловік. Його з травматичною ампутацією пальців та осколковими пораненнями доправили до лікарні.

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