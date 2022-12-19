Квіти у горщиках після магазину починають в'янути: чому і що робити

Якщо вам знайома картина, що квіти у горщиках після того, як ви принесли їх з магазину, починаюь в'янути і засихати, потрібно дізнатися, в чому може бути причина. Лише так ви зможете врятувати нові рослини. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Ви неправильно за ними доглядаєте

У багатьох людей, коли вони бачать красиву квітку, відразу спалахують очі і вони купують рослину, навіть не задумуючись, як за нею правильно доглядати. Тому через кілька тижнів ваша нова покупка в'яне і гине. Щоб цього не сталося, обов'язково запитуйте про квітку у продавця. Якщо він інформації не знає, шукайте її в інтернеті за назвою рослини.

Також не варто робити імпульсивних покупок. Краще спочатку дізнатися все про квітку, а вже потім подумати, чи зможете ви забезпечити всі необхідні для її росту умови.

Стимулювання квітіння та росту

В магазинах продавці пропонують велику кількість квітів з міцними та пишними бутонами, троянди у горщиках, декоративні дерева з соковитими плодами. Однак, як тільки ви принесете їх додому, вони починають в'янути за кілька днів.

Таке трапляється в тому випадку, коли недобросовісними продавцями використовуються спеціальні стимулятори росту. Вони допомагають квітці за короткий період часу віддати всі свої сили на квітіння, а тому не можуть відновитися у майбутньому.

Не звертається увага на умови утримання

Часто в магазинах квіти стояь без потрібних для них умов — в приміщеннях темно, немає вікон, недостатньо тепла і зволоження. Деякий час вони можуть використовувати свою енергію для росту, але коли людина купує рослину, то не встигає створити необхідні умови.

Варто запам'ятати, що у квітів в горщиках не безпежний ресурс енергії. Якщо їх тримати в холоді і без світка кілька тижнів, відновити рослину буде важко, як би ви не старалися.

У вас вдома надто багато квітів в горщиках

Звичайно, це не погано. Але завжди потрібно пам'ятати про дотримання балансу, щоб не перетворити свою квартиру на оранжерею. Кожна квітка потребує особливого догляду, певного простору і у вас може просто не вистачити сил на всіх ваші рослини. Поки ви рятуватимете одну, інші загинуть.

Щоб цього не сталося, квіти у горщиках купувати краще невеликими партіями. Тоді кожна рослина встигне прижитися на новому місці.

Використання неправильного ґрунту та умов перевезення

Коли рослини транспортують, то часто пересаджують у ґрунт, в якому високий вміст торфу. Це потрібно, щоб в горщиках не розмножувалися паразити. Однак такий ґрунт не підходить більшості рослин і вони гинуть після пересаджування.

Також, коли квіти в горщиках перевозять, вони довгий час перебувають в умовах різких змін температури, недостатньої кількості світла і води.

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