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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13k
Час на прочитання
3 хв

Квіти в спальні: які вазони не можна ставити в кімнаті, де ви спите

Умови, в яких прокидається людина, створюють настрій на цілий день. Тому виходить, що від атмосфери в спальні залежить наш комфорт та самопочуття. Як за допомогою квітів зробити спальний інтер'єр корисним та красивим?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які квіти не можна тримати в спальні?

Які квіти не можна тримати в спальні? / © Pexels

Чи можна спати в кімнаті, де стоять вазони з кімнатними рослинами

Для початку потрібно визначитися, чи взагалі потрібні в спальні квіти чи вазони з рослинами, та як це позначається на нашому самопочутті.

Чому потрібно поставити квіти до спальні:

  • науково доведено, що кімнатні рослини викликають усмішку та допомагають підвищити настрій;

  • квіти можуть прикрасити і освіжити інтер'єр, з їхньою допомогою ви можете розставити кольорові акценти в кімнаті;

  • рослини поглинають шкідливі речовини і виділяють кисень.

Існує й кілька факторів "проти" того, щоб тримати у спальні вазони з кімнатними рослинами. Насамперед, деякі квіти виділяють вночі вуглекислий газ, що негативно позначається на здоров'ї. Не всі квіти корисні і з точки зору феншуй. Наприклад:

  • штучні квіти чи сухоцвіти мають "мертву" енергетику;

  • будь-які вазони з голками та гострим листям можуть провокувати агресію;

  • квіти з занадто яскравими пуп'янками (півонії, троянди) підвищують лібідо подружжя, але якщо один з партнерів незадоволений, то може з'явитися невірність у сім'ї.

Особливо гостро питання про наявність квітів в інтер'єрі спальні стоїть у алергиків. Якщо ви хочете прикрасити будинок квітами, але алергія вам цього не дозволяє, садівники рекомендують видаляти у пуп'якнів тичинки з пилком. Не буде аромату, але й алергенів також.

Які квіти можна тримати у спальні: топ-5 рослин

Які квіти можна тримати у спальні? / © Pexels

Які квіти можна тримати у спальні? / © Pexels

Існують квіти, які вночі виділяють велику кількість кисню. Саме їх варто тримати у спальні, щоб максимально добре відпочивати:

  1. Каланхое — допомагає побороти депресію, наповнює організм позитивною енергією, бадьорістю.

  2. Алое — допомагає усунути статичну електрику, яка вбирає 90% формальдегідів із одного кубометра повітря та повертає кисень, а ще сік цієї рослини можна використовувати для оброблення ран.

  3. Хлорофітум — поглинає мікроби, формальдегіди, пари сірки, віруси, пари ацетону і ртуті. Також цілодобово віддає кисень, тому повітря стає чистим та зволоженим.

  4. Спатифілум — вбиває грибні спори, які можуть перебувати у повітрі, поглинає бактерії і пил з вулиці. У народі ця квітка носить назву "жіноче щастя", здавна вірили, що незаміжня жінка, яка посадить її у своїй спальні, скоро знайде чоловіка.

  5. Герань — допомагає дезінфікувати повітря, а також її запах відлякую комах, усуває головний біль, заспокоює нерви.

Є й інші кімнатні рослини, які є корисними для людини, але тут перераховано найневибагливіші в догляді та найсприятливіші.

Які квіти не можна обирати для кімнати, де ви спите

Які квіти не можна тримати у спальні? / © Pexels

Які квіти не можна тримати у спальні? / © Pexels

Існують певні кімнатні рослини, які краще тримати в будь-якому іншому приміщені, але не в спальні:

  • Лілії — вирізняються дуже сильним ароматом, який у великій кількості може навіть бути небезпечним для здоров'я.

  • Монстера — ця квітка має "слабку" енергетику, тому її навіть називають в народі "рослиною-вампіром". Вона забиратиме вашу енергію, поки ви спите.

  • Хвойні — запах цих рослин приємний, але пробуджує апетит, що зовсім не потрібно під час сну.

Поряд із ліжком також заборонено ставити отруйні рослини: олеандр, диффенбахію, кротон, молочай, цикломен, японську родею. Вони не випускають отруту і не можуть бути небезпечними для здоров'я, поки їх не чіпати. Але в езотериці ці квіти вважаються такими, що мають погану енергетику, яка негативно позначається на якості сну.

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