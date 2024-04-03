“Квиток” на човен за 5 тисяч євро: перевізники на кордоні обдурили своїх "клієнтів" (відео)

Побачивши човен, потенційні втікачі за кордон запанікували та відмовилися від таких послуг.

Закарпатські “ділки” пообіцяли чотирьом хлопцям призовного віку безперешкодний перетин кордону через один із пунктів пропуску за 5 тисяч євро із кожного. Натомість їх привели на берег річки Тиси та запропонували сісти у човен.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Побачивши човен, потенційні втікачі за кордон запанікували та відмовилися від таких послуг, оскільки не отримали від перевізників навіть рятувальних жилетів.

“Зрозумівши, що оборудка зірвалась, провідник залишив їх у невідомому місці, аби вони добиралися самі. На щастя, хлопців виявили прикордонники і, не скориставшись такою аферою, вони залишились живі і здорові, адже неодноразово такі вояжі завершувалися трагічно”, - повідомили у Держприкордонслужбі.