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“Квиток” на човен за 5 тисяч євро: перевізники на кордоні обдурили своїх "клієнтів" (відео)

“Квиток” на човен за 5 тисяч євро: перевізники на кордоні обдурили своїх "клієнтів" (відео)

Виявлені біля кордону потенційні втікачі / Фото: Держприкордонслужба України

Побачивши човен, потенційні втікачі за кордон запанікували та відмовилися від таких послуг.

Закарпатські “ділки” пообіцяли чотирьом хлопцям призовного віку безперешкодний перетин кордону через один із пунктів пропуску за 5 тисяч євро із кожного. Натомість їх привели на берег річки Тиси та запропонували сісти у човен.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Побачивши човен, потенційні втікачі за кордон запанікували та відмовилися від таких послуг, оскільки не отримали від перевізників навіть рятувальних жилетів.

“Зрозумівши, що оборудка зірвалась, провідник залишив їх у невідомому місці, аби вони добиралися самі. На щастя, хлопців виявили прикордонники і, не скориставшись такою аферою, вони залишились живі і здорові, адже неодноразово такі вояжі завершувалися трагічно”, - повідомили у Держприкордонслужбі. 

Нагадаємо, раніше в Ужгородському районі Закарпаття прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції та СБУ за 800 метрів від кордону зі Словаччиною затримали місцевого таксиста, який перевозив мешканця Одеської області.

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